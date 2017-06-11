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    В Иране заявили о наличии доказательств прямой поддержки ИГИЛ со стороны США

    Об этом заявил заместитель начальника штабов Вооружённых сил Ирана Мостафа Изади

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Заместитель начальника штабов Вооружённых сил Ирана Мостафа Изади заявил, что у Тегерана есть доказательства того, что Вашингтон осуществляет прямую поддержку террористической группировки ИГИЛ.

    «Как ранее заявлял верховный лидер исламской революции (аятолла Али Хаменеи), мы обладаем документами и информацией, которые свидетельствуют о прямой поддержке американским империализмом этого отвратительного течения (ИГИЛ) в регионе, которое разрушило исламские страны и создало волну массовых убийств и столкновений», — приводит Fars слова Изади.

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