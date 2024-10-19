В Иране заявили о готовности к атаке Израиля

Иран готов к атаке Израиля и незамедлительно даст на нее ответ.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в эфире телеканала NTV.
"Иран готов к нападению Израиля, мы незамедлительно дадим на него ответ, но надеемся, что до этого дело не дойдет", - сказал министр.
Напомним, что 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС).
Израильский Генштаб пообещал ответить на атаку.