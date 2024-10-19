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В Иране заявили о готовности к атаке Израиля

В Иране заявили о готовности к атаке Израиля Иран готов к нападению на него со стороны Израиля и незамедлительно даст ответ.
Другие страны
19 октября 2024 г. 22:01
В Иране заявили о готовности к атаке Израиля

Иран готов к атаке Израиля и незамедлительно даст на нее ответ.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в эфире телеканала NTV.

"Иран готов к нападению Израиля, мы незамедлительно дадим на него ответ, но надеемся, что до этого дело не дойдет", - сказал министр.

Напомним, что 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС).

Израильский Генштаб пообещал ответить на атаку.

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