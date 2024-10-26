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В Иране заявили, что Израиль нанес удар с "подконтрольной армии США" территории Ирака

В Иране заявили, что Израиль нанес удар с "подконтрольной армии США" территории Ирака Израиль для нанесения удара по Ирану использовал территорию Ирака, "находящуюся под контролем армии США".
Другие страны
26 октября 2024 г. 21:51
В Иране заявили, что Израиль нанес удар с подконтрольной армии США территории Ирака

Израиль для нанесения удара по Ирану использовал территорию Ирака, "находящуюся под контролем армии США".

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сообщила пресс-служба генштаба ВС исламской республики.

"Вражеские самолеты сионистов (Израиля - ред.) проявили открытую агрессию и нарушили международное право этим утром в субботу, использовав территорию, находящуюся под контролем армии США в Ираке, в 100 км от границы с Ираном", - говорится в сообщении.

По данным генштаба Ирана, Израиль, используя ракеты класса воздух - земля, пытался ударить по иранским радиолокационным станциям в трех провинциях.

"В сторону нескольких пограничных радиолокационных станций в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран было запущено некоторое количество ракет средней дальности класса воздух - земля, оснащенных весьма легкими боеголовками, которые можно сравнить с пятой частью боеголовки иранских баллистических ракет", - сообщили в генштабе ВС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Ираке находятся около 2,5 тыс. американских военнослужащих. Коалиция во главе с США была сформирована в 2014 году для противодействия террористам, в первую очередь из группировки "Исламское государство".

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