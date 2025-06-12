В Иране заявили, что готовы к потенциальному военному столкновению с США и Израилем

Военачальники Ирана стали больше говорить об укреплении страны обороны страны, на фоне обострения ситуации в регионе Ближнего Востока.

Военачальники Ирана на фоне обострения ситуации в регионе Ближнего Востока стали больше говорить об укреплении обороноспособности страны.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Mehr.

Так, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери распорядился провести серию военных учений с целью повышения обороноспособности, оперативной готовности войск.

Командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Гаани, в свою очередь, заявил, что переговоры по ядерной программе более не являются сдерживающим фактором для укрепления Ираном своей военной мощи.

Командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами со своей стороны заявил, что на любую израильскую атаку Иран на этот раз даст более мощный ответ, чем было при его ударах по Израилю в апреле и октябре 2024 года.

Неназванный высокопоставленный представитель иранских служб безопасности заявил Press TV, что Иран находится в "высочайшей степени боеготовности", и что, если США или Израиль попробуют атаковать, их "застанут врасплох".

Он отметил, что частичная эва‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​‌​​‌​‌куация США своего персонала из региона не является тревожным развитием событий по отношению к Ирану, а наоборот, следствием предупреждений Тегерана, что в случае нападения на Иран он ответит ударами по американским базам и другим объектам.

Источник заверил, что добытые секретные израильские документы укрепили оборону Ирана. Он добавил, что у США нет "практической инициативы на поле боя", и Вашингтон полагается на методы психологической войны.