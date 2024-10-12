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В Иране запретили проносить в самолеты электронные средства связи

В Иране запретили проносить в самолеты электронные средства связи В Иране пронос на борт самолета любых электронных средств связи за исключением мобильных телефонов стал запрещен.
Другие страны
12 октября 2024 г. 18:36
В Иране запретили проносить в самолеты электронные средства связи

В Иране пронос на борт самолета любых электронных средств связи за исключением мобильных телефонов стал запрещен.

Как передает Report со ссылкой на агентство ISNA, об этом заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.

"Пронос на борт самолета любых электронных средств связи, кроме мобильных телефонов, как в ручной клади, так и в багаже, запрещен", - сказал он.

По словам Язерлу, пассажиры должны воздержаться от проноса на борт самолета таких электронных средств связи, как пейджер, уоки-токи и подобных им в целях обеспечения безопасности полета.

Напомним, что в разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.

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