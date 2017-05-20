В Иране закрылись избирательные участки

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Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Голосование завершилось на всех участках на выборах президента Ирана, начался подсчет голосов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МВД страны.

По данным МВД, на президентских выборах проголосовали 40 миллионов человек, что составляет порядка 70% всех зарегистрированных избирателей.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.