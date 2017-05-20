 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Иране закрылись избирательные участки

    На президентских выборах проголосовали 40 миллионов человек© Courtesy İmage

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Голосование завершилось на всех участках на выборах президента Ирана, начался подсчет голосов.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МВД страны.

    По данным МВД, на президентских выборах проголосовали 40 миллионов человек, что составляет порядка 70% всех зарегистрированных избирателей.

    Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi