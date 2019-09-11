В Иране задержали трех граждан Австралии.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, австралийский телеканал ABC News сообщил что трое граждан Австралии задержаны в Иране.

По данным телеканала, одна женщина находится за решеткой уже почти год, а двое других являются парой, их задержали в последние несколько месяцев. Предполагается, что эти два случая не связаны между собой.

Австралийское правительство предупреждает граждан о рисках при поездках в Иран.

"Пересмотрите, нужно ли вам ехать, в связи с рисками, что иностранцы, включая австралийцев, могут быть произвольно задержаны или арестованы", - приводит телеканал заявление правительства.