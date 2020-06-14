​В Иране за сутки умерли 107 пациентов с COVID-19

Число жертв коронавируса за сутки в Иране впервые за последние два месяца превысило 100.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По его данным, за сутки удалось выявить 2 472 новых случая заражения COVID-19, скончались 107 человек.

Напомним, что последний раз такое количество жертв за сутки фиксировалось в середине апреля - 13 апреля, сейчас же такой скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был значительный рост числа заразившихся.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 187 427, число же жертв составляет на 14 июня 8 837. Выздоровели не менее 148 674 человек.