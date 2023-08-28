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В Иране в результате взрыва нефтепровода погибли люди

В Иране в результате взрыва нефтепровода погибли люди В результате взрыва нефтепровода в провинции Хормозган на юге Ирана по меньшей мере погибли два человека.
Другие страны
28 августа 2023 г. 14:00
В Иране в результате взрыва нефтепровода погибли люди

В результате взрыва нефтепровода в провинции Хормозган на юге Ирана погибли по меньшей мере два человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство YJC, ссылаясь на местного губернатора.

Согласно информации, инцидент произошел в городе Бендер-Хемир на юго-западе провинции.

Двое злоумышленников попытались проделать отверстие в нефтепроводе с целью кражи топлива. В результате действий контрабандистов произошел взрыв.

На данный момент спасатели пытаются локализовать возгорание.

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