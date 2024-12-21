В Иране в результате крушения автобуса погибли 10 военных

В автокатастрофе на трассе Андимешк-Полдохтар в иранской провинции Лурестан погибли 10 человек, 17 пострадали.

В автокатастрофе на трассе Андимешк-Полдохтар в иранской провинции Лорестан погибли 10 человек, 17 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim News со ссылкой на источники.

Согласно информации, пассажирский автобус упал в горную долину в районе Палаам.

"Все пассажиры разбившегося автобуса были солдатами, которых переводили из Хузестана в гарнизон Керманшаха", - сказал гендиректор регионального Управления по чрезвычайным ситуациям.

Он добавил, что 17 пострадавших были немедленно доставлены спасательными бригадами в больницы Андимешка и Полдохтара.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.