В Иране в результате крушения автобуса погибли 10 военных

В автокатастрофе на трассе Андимешк-Полдохтар в иранской провинции Лорестан погибли 10 человек, 17 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim News со ссылкой на источники.
Согласно информации, пассажирский автобус упал в горную долину в районе Палаам.
"Все пассажиры разбившегося автобуса были солдатами, которых переводили из Хузестана в гарнизон Керманшаха", - сказал гендиректор регионального Управления по чрезвычайным ситуациям.
Он добавил, что 17 пострадавших были немедленно доставлены спасательными бригадами в больницы Андимешка и Полдохтара.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.