В Иране в ходе несанкционированного митинга были арестованы более 50 человек

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Иранская полиция арестовала 52 человека за порчу государственного имущества во время несанкционированного митинга в северо-восточном городе Мешхед.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщили руководитель полиции провинции Разави Хорасан.
Арестованные участвовали на несанкционированном митинге против роста безработицы и бедности.
Отметим, что власти Исфахана предупредили об ухудшающемся кризисе безработицы, указав, что более 26 тысяч человек были уволены с работы из-за банкротства компаний за последние девять месяцев
News DepartmentАвтор новости
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