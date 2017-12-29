В Иране в ходе несанкционированного митинга были арестованы более 50 человек

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Иранская полиция арестовала 52 человека за порчу государственного имущества во время несанкционированного митинга в северо-восточном городе Мешхед.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщили руководитель полиции провинции Разави Хорасан.

Арестованные участвовали на несанкционированном митинге против роста безработицы и бедности.

Отметим, что власти Исфахана предупредили об ухудшающемся кризисе безработицы, указав, что более 26 тысяч человек были уволены с работы из-за банкротства компаний за последние девять месяцев