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В Иране уверены, что "Хезболла" при следующем лидере продолжит нынешний курс

В Иране уверены, что "Хезболла" при следующем лидере продолжит нынешний курс Власти Ирана убеждены, что ливанская группировка "Хезболла" не изменит подход к основным вопросам, несмотря на гибель своего лидера Хасана Насраллы.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 18:00
В Иране уверены, что Хезболла при следующем лидере продолжит нынешний курс

Власти Ирана убеждены, что ливанская группировка "Хезболла" не изменит подход к основным вопросам, несмотря на гибель своего лидера Хасана Насраллы.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил представитель иранского МИД Насер Канани.

"Направление движения, заданное Хасаном Насраллой, не изменится. Поставленные им задачи будут выполнены", - заявил он.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что лидера ливанской организации "Хезболла" Хасана Насраллу, убитого в результате авиаудара ВВС Израиля по Бейруту, может сменить Сейед Хашим Сафиуддин.

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