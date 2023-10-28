В Иране умерла 16-летняя студентка, задержанная за отсутствие хиджаба

В больнице Тегерана после 28-дневной комы умерла 16-летняя Армита Гераванд, задержанная в начале октября полицией нравов Ирана за отсутствие хиджаба.

В больнице Тегерана после 28-дневной комы умерла 16-летняя Армита Гераванд, задержанная в начале октября полицией нравов Ирана за отсутствие хиджаба.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщило иранское агентство IRNA.

О том, что Армита впала в кому, стало известно 3 октября.

Иранские власти утверждают, что она упала в обморок из-за низкого артериального давления. Однако местные правозащитники настаивают на том, что по отношению к девушке применили силу во время задержания.

Государственное агентство IRNA опубликовало видео с камер наблюдения в тегеранском метро, на котором видно, как Армита Гераванд заходит в вагон метро, после чего пассажиры выносят девушку в бессознательном состоянии.