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В Иране умерла 16-летняя студентка, задержанная за отсутствие хиджаба

В Иране умерла 16-летняя студентка, задержанная за отсутствие хиджаба В больнице Тегерана после 28-дневной комы умерла 16-летняя Армита Гераванд, задержанная в начале октября полицией нравов Ирана за отсутствие хиджаба. 
Другие страны
28 октября 2023 г. 17:27
В Иране умерла 16-летняя студентка, задержанная за отсутствие хиджаба

В больнице Тегерана после 28-дневной комы умерла 16-летняя Армита Гераванд, задержанная в начале октября полицией нравов Ирана за отсутствие хиджаба.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщило иранское агентство IRNA.

О том, что Армита впала в кому, стало известно 3 октября.

Иранские власти утверждают, что она упала в обморок из-за низкого артериального давления. Однако местные правозащитники настаивают на том, что по отношению к девушке применили силу во время задержания.

Государственное агентство IRNA опубликовало видео с камер наблюдения в тегеранском метро, на котором видно, как Армита Гераванд заходит в вагон метро, после чего пассажиры выносят девушку в бессознательном состоянии.

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