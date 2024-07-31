О нас

В Иране расследуют обстоятельства убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране

В Иране расследуют обстоятельства убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране Власти Ирана расследуют обстоятельства убийства главы политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Другие страны
31 июля 2024 г. 09:20
В Иране расследуют обстоятельства убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране

Власти Ирана расследуют обстоятельства убийства главы политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), распространенном агентством Tasnim.

"Сегодня утром резиденция главы политического бюро движения исламского сопротивления ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране подверглась нападению. В результате этого инцидента он и один из его телохранителей погибли. Причины и масштабы инцидента выясняются, результаты будут объявлены позже", - указано в заявлении.

В среду утром агентство Tasnim сообщило о гибели Хании. ХАМАС заявило, что он был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране после участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi