В Иране расследуют обстоятельства убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране

Власти Ирана расследуют обстоятельства убийства главы политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Власти Ирана расследуют обстоятельства убийства главы политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), распространенном агентством Tasnim.

"Сегодня утром резиденция главы политического бюро движения исламского сопротивления ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране подверглась нападению. В результате этого инцидента он и один из его телохранителей погибли. Причины и масштабы инцидента выясняются, результаты будут объявлены позже", - указано в заявлении.

В среду утром агентство Tasnim сообщило о гибели Хании. ХАМАС заявило, что он был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране после участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.