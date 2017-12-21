Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 46 км от города Равер.
Руководитель организации спасения и помощи Общества Красного Полумесяца Ирана по Керманской провинции отметил, что пока что сведений о жертвах и разрушениях нет.
В результате землетрясения магнитудой 5,2, которое произошло некоторое время назад в Иране, погибло два человека, пострадало 117 человек.
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