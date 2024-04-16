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В Иране пригрозили Израилю быстрым ответом в случае новой атаки

В Иране пригрозили Израилю быстрым ответом в случае новой атаки Иран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается напасть на исламскую республику, и этот ответ будет намного сильнее предыдущего.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 10:25
В Иране пригрозили Израилю быстрым ответом в случае новой атаки

Иран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается напасть на исламскую республику, и этот ответ будет намного сильнее предыдущего.

Как передает Report, об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

По его словам, если Израиль совершит еще одну ошибку, ответ со стороны Тегерана будет сильным и немедленным и будет измеряться не днями, а секундами.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN: İsrail hücuma cəhd edərsə, dərhal cavab verəcəyik
Версия на английском языке Iran threatens Israel with quick response in case of new attack

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