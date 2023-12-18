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В Иране появится первый легальный оператор спутникового интернета

В Иране появится первый легальный оператор спутникового интернета Власти Ирана в ближайшем будущем предоставят лицензию первому в истории исламской республики оператору спутникового интернета, деятельность которого будет согласована с иранской стороной.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 10:29
В Иране появится первый легальный оператор спутникового интернета

Власти Ирана в ближайшем будущем предоставят лицензию первому в истории исламской республики оператору спутникового интернета, деятельность которого будет согласована с иранской стороной.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, власти Ирана в ближайшем будущем предоставят лицензию первому в истории исламской республики оператору спутникового интернета, деятельность которого будет согласована с иранской стороной.

По его данным, компания Yahsat, главный офис которой находится в Объединенных Арабских Эмиратах, и ее провайдер YahСlick готовы предоставить услуги спутникового интернета иранским гражданам, правительство Ирана поддерживает эту инициативу.

Соответствующие договоренности были подписаны в пятницу, 15 декабря, в генконсульстве Ирана в Дубае в присутствии генконсула и нескольких представителей Минсвязи Ирана. Информации о составе эмиратской делегации, принимавшей участие в заключении соглашений, не приводится.

Агентство отметило, что Yahsat будет представлять собой альтернативу спутниковой интернет-сети Starlink, основатель которой, Илон Маск, во время протестов в Иране осенью 2022 года выразил готовность предоставить иранцам доступ к интернету, ограничивавшийся властями.

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