В Иране полиция изъяла у контрабандистов скульптуру возрастом 2 тыс. лет

Иранские правоохранительные органы задержали в Тегеране двух контрабандистов, незаконным образом заполучивших статую возрастом 2 тыс. лет.

Иранские правоохранительные органы задержали в Тегеране двух контрабандистов, незаконным образом заполучивших статую возрастом 2 тыс. лет.

Как передает Report, об этом сообщил глава подразделения полиции Тегерана по профилактике преступлений полковник Али Касемпур.

"Совместно с подразделениями по охране культурного наследия полицейские задержали двух контрабандистов. У обвиняемых была изъята указанная статуя, их доставили в участок", - сказал полковник.

По словам Касемпура, они украли памятник времен Парфянского царства в одной из южных провинций страны, за который заказчик планировал отдать 14 млн долларов.

В Иране сосредоточено множество ценных памятников культуры и истории, которые преступники не раз пытались незаконно вывезти. За последние годы иранские таможенники пресекли нелегальный вывоз за рубеж тысяч археологических артефактов. Так, в провинции Керман несколько лет назад полиция изъяла у нелегальных торговцев антикварное изделие, возраст которого достигает 4,5 тыс. лет.