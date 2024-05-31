В Иране подчеркнули приверженность страны к поддержанию безопасности на Кавказе

Тегеран привержен поддержанию безопасности и стабильности на Кавказе.

Тегеран привержен поддержанию безопасности и стабильности на Кавказе.

Как передает Report , об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Доктрина региональной безопасности Ирана основывается на опоре на страны региона. Иран продолжит играть эффективную роль в поддержании безопасности и стабильности на Кавказе", - заявил он.

Глава иранской дипломатии также подчеркнул готовность Тегерана к реализации договоренностей, достигнутых погибшими при падении вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном.

В заявлении иранского МИД отмечается, что Мирзоян назвал "важной роль Ирана в укреплении мира на Южном Кавказе".



