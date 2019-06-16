В Иране ответили на обвинения со стороны США в ЧП с танкерами

Спикер Исламского консультативного совета Али Ардешир Лариджани прокомментировал обвинения со стороны Вашингтона в адрес Тегерана в связи с инцидентом в Оманском заливе, сообщает Report со ссылкой на Tasnim News.

“Эти действия и обвинения дополняют экономические ограничения, потому что они (официальные лица США) не достигли своих целей посредством санкций”, - заявил Лариджани на открытом заседании парламента.

По словам политика, США сами могли атаковать танкеры. Он заявил, что подобное случалось, когда во время Второй мировой войны “американцы атаковали свои собственные корабли около Японии, чтобы оправдать враждебность”.