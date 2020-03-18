В Иране от коронавируса вылечилась 103-летняя женщина

Женщина возрастом 103 года в Иране излечилась от заболевания, вызванного коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава университета медицинских наук провинции Семнан Навид Данайи.

"Женщина возрастом 103 года в Семнане выздоровела после коронавируса", - цитирует телерадиовещательная корпорация IRIB. По его словам, "в течение одной недели она находилась в больнице, после чего была выписана".

Ранее глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур заявил, что всего в стране выздоровело 5 710 человек.