В Иране не исключают, что могут допустить американских инспекторов на ядерные объекты

Если Тегеран и Вашингтон достигнут соглашения по иранской ядерной программе, Иран может рассмотреть возможность допуска американских инспекторов из МАГАТЭ на ядерные объекты страны.

Если Тегеран и Вашингтон достигнут соглашения по иранской ядерной программе, Иран может рассмотреть возможность допуска американских инспекторов из МАГАТЭ на ядерные объекты страны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в среду глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Обычно инспекторы из враждебных стран не допускаются, но, если мы заключим ядерную сделку, мы можем позволить американским инспекторам, работающим на МАГАТЭ, посетить наши ядерные объекты", - заявил Эслами.

Он вновь подчеркнул, что Иран использует ядерную энергию исключительно в мирных целях, за деятельностью страны следит МАГАТЭ. Глава ОАЭИ отметил, что иранская позиция по дальнейшему обогащению урана "является абсолютно законной и базируется на наших правах".

Пятый раунд переговоров США и Ирана состоялся в минувшую пятницу в Риме. По данным источников The WallStreet Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно хода переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной проблеме. По его словам, он хотел бы заключить сделку, которая позволит избежать военного удара по Ирану.