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В Иране назвали бессмысленными переговоры с Европой

В Иране назвали бессмысленными переговоры с Европой Иран будет считать бесполезными переговоры со странами Европы, если они продолжат требовать от Тегерана отказаться от его неотъемлемого права на развитие мирной ядерной программы.
Другие страны
3 июля 2025 г. 10:34
В Иране назвали бессмысленными переговоры с Европой

Иран будет считать бесполезными переговоры со странами Европы, если они продолжат требовать от Тегерана отказаться от его неотъемлемого права на развитие мирной ядерной программы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Если координатор комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (имеется в виду глава дипломатии ЕС Кая Каллас) убеждена в том, что цель любых переговоров в будущем - "прекращение иранской ядерной программы", тогда участие ЕС и Великобритании в любых будущих переговорах теряет всякую актуальность и становится бессмысленным", - отметил Арагчи.

Так он отреагировал на высказывания Каллас о необходимости как можно скорее возобновить переговоры по "прекращению" иранской ядерной программы.

Как подчеркнул иранский дипломат, из заявлений Каллас следует, что для нее больше не имеют значения ни положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) о праве всех стран, присоединившихся к ДНЯО, развивать мирный атом, ни сама ядерная сделка и связанная с ней резолюция 2231 Совета Безопасности ООН.

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