В Иране ливанец получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу США

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Иранский суд приговорил имеющего вид на жительство в США ливанца Незара Заку к 10 годам тюрьмы по обвинениям в шпионаже в пользу Вашингтона.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на его адвоката.

Как заявил адвокат Джейсон Поблит (Jason Poblete), суд также обязал Заку, имеющего также гражданство Ливана, выплатить штраф в размере четырех миллионов долларов. Адвокат заявил, что защита не признает такой вердикт и считает Заку невиновным. "Мы не принимаем эти фиктивные процедуры и этот вердикт", - сказал он.

Как отмечает издание, иранские СМИ пока не сообщили о решении суда по этому делу.

Незар Зака, у которого есть гражданство США и Ливана, был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в связях с американскими спецслужбами. Как сообщало агентство Рейтерс, за месяц до этого Зака посещал Тегеран для участия в конференции в качестве IT-специалиста. Впоследствии, по данным издания, ему были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу США.