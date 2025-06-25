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В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля
Другие страны
25 июня 2025 г. 10:59
В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Иранские власти объявили в среду о казни трех человек, обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад" и подготовке убийства высокопоставленного лица в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно источнику, казненные мужчины (Идрис Али, Азад Шоджаи и Расул Ахмад) были арестованы при попытке контрабандой провезти оборудование для диверсий, спрятав под партией алкогольных напитков.

В отчетах также говорится, что иранские службы безопасности и разведки арестовали более 700 человек в течение 12 дней, обвинив их в шпионаже и сотрудничестве с Израилем.

Гюльнар Махмудова

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