В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

В Иране казнили трех обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Иранские власти объявили в среду о казни трех человек, обвиняемых в шпионаже в пользу израильской разведки "Моссад" и подготовке убийства высокопоставленного лица в стране.

Об этом передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно источнику, казненные мужчины (Идрис Али, Азад Шоджаи и Расул Ахмад) были арестованы при попытке контрабандой провезти оборудование для диверсий, спрятав под партией алкогольных напитков.

В отчетах также говорится, что иранские службы безопасности и разведки арестовали более 700 человек в течение 12 дней, обвинив их в шпионаже и сотрудничестве с Израилем.

Гюльнар Махмудова