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    В Иране газете запретили разместить слоган "Я — Шарли"

    Ранее Иран осудил публикацию нового выпуска сатирического журнала Charlie Hebdo

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Власти Ирана запретили газете Mardom Emrouz опубликовать на первой странице заголовок "Я – Шарли". Об этом сообщает Report со ссылкой на "Газета.Ru".

    Отмечается, что газета планировала напечатать заголовок рядом с фотографией голливудского актера Джорджа Клуни, который на одном из мероприятий произнес этот слоган.

    Ранее Иран осудил публикацию нового выпуска сатирического журнала "Charlie Hebdo", на обложке которого изображен пророк Мухаммед с табличкой "Je suis Charlie" ("Я – Шарли") под заголовком "Все прощено".

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