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В Иране число жертв наводнений возросло до 12 человек - ВИДЕО

В Иране число жертв наводнений возросло до 12 человек - ВИДЕО

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Ранее сообщалось об 11 жертвах, 17 пострадавших и двух пропавших без вести

Число жертв сезонных наводнений в Иране возросло до 12, как минимум 21 человек пострадал, еще двое считаются пропавшими без вести.

Как передает со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила скорая помощь Ирана.

Ранее сообщалось об 11 жертвах, 17 пострадавших и двух пропавших без вести.

"Согласно полученным сообщениям, в общей сложности в 11 провинциях к настоящему моменту 21 человек пострадал, двое пропали без вести, еще 12 погибли", - сообщила пресс-служба скорой помощи Ирана.

В марте-апреле, как правило, в Иране растет число осадков, что приводит к наводнениям и селям в различных частях страны. Прошедшие несколько дней назад ливневые дожди привели к наводнениям в одиннадцати провинциях страны (всего в Иране 31 провинция).

В прошлом году в марте-апреле наводнения затронули более половины провинций Ирана, унеся жизни более 70 человек и приведя к серьезным разрушениям.

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