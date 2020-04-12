​В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 71 тысячу

Число случаев заражения COVID-19 в Иране превысило 71 тысячу, скончались 4 474 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"Иран за сутки по всей стране выявил 1 657 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заражений COVID-19 достигло 71 686 случаев", - сообщил он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, из этого числа выздоровели 43 894 человека, при этом скончались 4 474 (рост за сутки на 117 жертв).