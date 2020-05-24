В Иране число погибших из-за коронавируса составило 58 чел

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 135,7 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

По его словам, за прошедшие сутки удалось выявить 2 180 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заразившихся достигло 135 701.

"К счастью, к настоящему моменту выздоровели 105 801 человек", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

Кроме того, за последние 24 часа скончались 58 человек, а число жертв COVID-19 с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, возросло до 7 417.