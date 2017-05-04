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    В Иране число погибших при взрыве на шахте увеличилось до 35 - ОБНОВЛЕНО

    Взрыв в угольной шахте произошел неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан© Courtesy İmage

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан достигло 35 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

    Взрыв в угольной шахте произошел в среду днем неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан.

    ***22:53

    На севере Ирана произошел взрыв в угольной шахте.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Взрыв в угольной шахте произошел неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан. Ранее глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек. Он также добавил, что в больницы были доставлены 28 пострадавших.

    В результате погибли не менее 21 человека. Подробности инцидента устанавливаются.

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