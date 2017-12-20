В Иракском Курдистане протестующие подожгли офисы нескольких партий

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Протестующие в Иракском Курдистане подожгли в среду офисы двух партий.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал Rudaw.

По данным телеканала, антиправительственные протесты продолжаются третий день в нескольких городах Иракского Курдистана. В городе Калъат-Диза на северо-востоке Ирака протестующие подожгли здание партии "Курдский исламский союз". В городе Ранья подожгли офис движения "Горран". Как сообщает телеканал, после протестующие направились к месту нахождения партии "Исламская группа".

Во вторник в демонстрациях в разных районах Иракского Курдистана погибли не менее семи человек и более 80 пострадали. Протесты начались в связи с задержкой зарплаты и тяжелой экономической ситуацией в автономии. Протестующие напали на один из офисов ведущей "Демократической партии Курдистана" (ДПК) и сожгли его.