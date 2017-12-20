 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Иракском Курдистане протестующие подожгли офисы нескольких партий

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Протестующие в Иракском Курдистане подожгли в среду офисы двух партий.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал Rudaw.

    По данным телеканала, антиправительственные протесты продолжаются третий день в нескольких городах Иракского Курдистана. В городе Калъат-Диза на северо-востоке Ирака протестующие подожгли здание партии "Курдский исламский союз". В городе Ранья подожгли офис движения "Горран". Как сообщает телеканал, после протестующие направились к месту нахождения партии "Исламская группа".

    Во вторник в демонстрациях в разных районах Иракского Курдистана погибли не менее семи человек и более 80 пострадали. Протесты начались в связи с задержкой зарплаты и тяжелой экономической ситуацией в автономии. Протестующие напали на один из офисов ведущей "Демократической партии Курдистана" (ДПК) и сожгли его.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi