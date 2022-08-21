В иракском Киркуке уничтожены 6 членов террористической организации

Шесть террористов обезврежены в ходе операции иракских сил против террористической организации ИГИЛ на юге города Киркук.

Шесть террористов обезврежены в ходе операции иракских сил против террористической организации ИГИЛ на юге города Киркук.

Как передает Report, в письменном заявлении Security Media Network, говорится, что в горах Хемрин к западу от Киркука против ИГИЛ была проведена крупномасштабная операция.

В заявлении отмечается, что в ходе операции, проводимой при поддержке ВВС страны уничтожены 6 террористов, среди которых так называемый глава администрации города Салахаддин Абу Марьям аль-Кахтани.

В результате операции изъято много поддельных документов, удостоверений личности, оружия и боеприпасов, принадлежащих террористам.