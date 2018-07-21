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    В иракском городе Кербела прогремел взрыв, пострадали 15 человек

    Склад, на котором прогремел взрыв, принадлежал соединению Бригады Али Акбара при ополчении Хашди Шаби
    © Анадолу

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ На складе боеприпасов в городе Кербела на юге Ирака прогремел взрыв, передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

    "Склад находился в жилом районе. В результате взрыва пострадали 15 человек, все они являются местными жителями", - сообщил офицер иракской армии Алаа Насыр.

    Склад принадлежал соединению "Бригады Али Акбара" при ополчении "Хашди Шаби".

    Причины взрыва расследуются, въезды и выезды в район инцидента перекрыты. Местным жителям запретили покидать дома.

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