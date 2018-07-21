В иракском городе Кербела прогремел взрыв, пострадали 15 человек

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ На складе боеприпасов в городе Кербела на юге Ирака прогремел взрыв, передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

"Склад находился в жилом районе. В результате взрыва пострадали 15 человек, все они являются местными жителями", - сообщил офицер иракской армии Алаа Насыр.

Склад принадлежал соединению "Бригады Али Акбара" при ополчении "Хашди Шаби".

Причины взрыва расследуются, въезды и выезды в район инцидента перекрыты. Местным жителям запретили покидать дома.