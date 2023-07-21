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В иракских городах прошли акции протеста против осквернения святынь ислама

В иракских городах прошли акции протеста против осквернения святынь ислама Массовые демонстрации протеста против осквернения святынь ислама, в первую очередь против проведенных в Швеции акций сожжения и надругательства над копиями священной для мусульман книги - Корана, прошли в пятницу в крупнейших городах южной части Ирака.
Другие страны
21 июля 2023 г. 17:33
В иракских городах прошли акции протеста против осквернения святынь ислама

Массовые демонстрации протеста против осквернения святынь ислама, в первую очередь против проведенных в Швеции акций сожжения и надругательства над копиями священной для мусульман книги - Корана, прошли в пятницу в крупнейших городах южной части Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иракский телеканал Alsumaria.

Сотни человек, сторонников одного из наиболее авторитетных лидеров Ирака, шиитского имама Муктады ас-Садра вышли на центральные улицы Басры, Наджафа и Кербелы после проведения общей полуденной молитвы. В ходе демонстраций их участники сжигали флаги ЛГБТ-сообщества, которые среди иракских мусульман ассоциируются со странами Запада, скандировали лозунги против шведских властей, позволивших организовать мероприятия с нападками на исламские святыни.

Участники демонстраций в южном регионе Ирака, в котором проживают преимущественно представители шиитской конфессии, выразили поддержку правительству страны, принявшему решение о выдворении посла Швеции из Ирака. Минувшим днем суннитская община Ирака также одобрила действия кабинета министров и потребовала от правительства прекращения всех форм сотрудничества со Швецией. В заявлении Суннитского фонда Ирака отмечалось, что проживающий в Швеции иракский иммигрант "вновь и вновь возвращается к своим отвратительным действиям при поддержке шведского правительства и при молчаливом наблюдении за его преступлениями властей других западных стран".

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