В Ираке жертвами боевиков ИГИЛ стали семь полицейских

По меньшей мере семь сотрудников полиции Ирака погибли в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

По меньшей мере семь сотрудников полиции Ирака погибли в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал SHAFAQ News .

По его данным, экстремисты напали на силовиков в одной из деревень в провинции Киркук к северу от Багдада. Несколько полицейских получили ранения, однако их точное число пока не известно.

Согласно информации представителей правоохранительных органов, стычки с радикалами продолжаются до сих пор. Направленные туда подкрепления пока не могут пробиться к месту столкновений, поскольку все подъезды к нему заминированы.