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В Ираке жертвами боевиков ИГИЛ стали семь полицейских

В Ираке жертвами боевиков ИГИЛ стали семь полицейских По меньшей мере семь сотрудников полиции Ирака погибли в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).
Другие страны
5 сентября 2021 г. 02:38
В Ираке жертвами боевиков ИГИЛ стали семь полицейских

По меньшей мере семь сотрудников полиции Ирака погибли в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал SHAFAQ News.

По его данным, экстремисты напали на силовиков в одной из деревень в провинции Киркук к северу от Багдада. Несколько полицейских получили ранения, однако их точное число пока не известно.

Согласно информации представителей правоохранительных органов, стычки с радикалами продолжаются до сих пор. Направленные туда подкрепления пока не могут пробиться к месту столкновений, поскольку все подъезды к нему заминированы.

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Версия на азербайджанском языке İraqda İŞİD-in hücumu zamanı 7 polis əməkdaşı həlak olub, yaralılar var

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