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В Ираке заявили о ликвидации одного из главарей ИГИЛ

В Ираке заявили о ликвидации одного из главарей ИГИЛ Иракские силы безопасности ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), действовавшей в провинции Салах-эд-Дин, которая расположена в северной части страны.
Другие страны
8 октября 2024 г. 18:26
В Ираке заявили о ликвидации одного из главарей ИГИЛ

Иракские силы безопасности ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), действовавшей в провинции Салах-эд-Дин, которая расположена в северной части страны.

Как передает Report, об этом сообщило иракское агентство INA со ссылкой на заявление Объединенного оперативного командования.

"После проведенной атаки иракских ВВС в одном из районов Салах-эд-Дина были обнаружены четыре тела террористов, входивших в состав ИГИЛ", - говорится в сообщении.

По данным командования, в процессе идентификации тел выяснилось, что один из убитых - Абу Омар аль-Курейши, который среди сторонников ИГИЛ именовался как "губернатор провинции Салах-эд-Дин".

В ходе наземной операции, последовавшей после авианалета на логово террористов, на месте, где скрывались аль-Курейши и несколько боевиков, было обнаружено три пояса смертника, несколько единиц стрелкового оружия и боеприпасов, приборы ночного видения, отмечает агентство.

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