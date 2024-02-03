В Ираке заявили о гибели 16 человек при ударах США по западу страны

В провинции Анбар на западе Ирака погибли 16 человек в результате ударов США.

В провинции Анбар на западе Ирака погибли 16 человек в результате ударов США.

Как передает Report, об этом сообщило новостное агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование военными операциями в этой провинции.

"В результате американских обстрелов погибли 16 человек", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу США заявили о том, что в рамках ответных ударов на атаку по военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США.

Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.