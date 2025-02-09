В Ираке заявили, что вместе с Марокко отвергают план переселения палестинцев

Ирак и Марокко считают неприемлемым план переселения палестинцев из сектора Газа.
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"Ирак и Марокко согласны в том, что отвергают план переселения палестинцев из Газы", - говорится в заявлении.
"Этот план представляет собой реальную опасность, несет риск того, что сводит палестинскую проблему только к вопросу о беженцах", - отметил Хусейн. По его словам, этот план "способен создать проблемы для Египта и Иордании".
"Необходимо работать над формированием единой позиции арабских и исламских государств для противодействия этому плану", - подчеркнул иракский министр.