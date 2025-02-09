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В Ираке заявили, что вместе с Марокко отвергают план переселения палестинцев

В Ираке заявили, что вместе с Марокко отвергают план переселения палестинцев Ирак и Марокко считают неприемлемым план переселения палестинцев из сектора Газа.
Другие страны
9 февраля 2025 г. 05:48
В Ираке заявили, что вместе с Марокко отвергают план переселения палестинцев

Ирак и Марокко считают неприемлемым план переселения палестинцев из сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на портал Hespress, об этом заявил в Рабате заместитель премьер-министра Ирака, министр иностранных дел республики Фуад Хусейн.

"Ирак и Марокко согласны в том, что отвергают план переселения палестинцев из Газы", - говорится в заявлении.

"Этот план представляет собой реальную опасность, несет риск того, что сводит палестинскую проблему только к вопросу о беженцах", - отметил Хусейн. По его словам, этот план "способен создать проблемы для Египта и Иордании".

"Необходимо работать над формированием единой позиции арабских и исламских государств для противодействия этому плану", - подчеркнул иракский министр.

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