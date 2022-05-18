В Ираке заявили, что стратегического запаса пшеницы в стране хватит на четыре месяца

Ирак обладает стратегическими запасами пшеницы на четыре месяца.

Ирак обладает стратегическими запасами пшеницы на четыре месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщает информационное агентство INA, заявил во вторник представитель министерства торговли республики Мухаммед Ханун.

"Существующие запасы способны покрыть потребность (в пшенице) в течение четырех месяцев. Отсюда возникает необходимость в (увеличении) стратегического запаса, что требует действенных мер со стороны правительства и парламента для обеспечения продовольственной безопасности", - сказал Ханун.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства Ирака объявило во вторник о повышении закупочной цены на пшеницу на 100 тыс. динаров (около 68,5 долларов США) за тонну. За такую меру, отмечает агентство, проголосовали министры экономического блока после рекомендации министра сельского хозяйства страны Мухаммеда аль-Хафаджи. Таким образом, стоимость одной тонны пшеницы в Ираке составляет 850 тыс. динаров (около 582,2 долларов США).