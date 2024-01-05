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В Ираке заявили, что оправдания присутствия международной коалиции в стране закончились

В Ираке заявили, что оправдания присутствия международной коалиции в стране закончились Оправдания для присутствия на территории Ирака сил международной коалиции, которую возглавляют США, закончились, и Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране.
Другие страны
5 января 2024 г. 14:20
В Ираке заявили, что оправдания присутствия международной коалиции в стране закончились

Оправдания для присутствия на территории Ирака сил международной коалиции, которую возглавляют США, закончились, и Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Al-Sumaria иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани.

"Правительство подтверждает свою твердую позицию по прекращению присутствия международной коалиции в стране после того, как для этого закончились оправдания", - указал ас-Судани.

Иракский премьер отметил, что власти страны сейчас "определяют дату начала переговоров в рамках двустороннего комитета, который был создан для выработки мер по прекращению присутствия сил коалиции в Ираке".

Ас-Судани осудил последние по времени атаки коалиционных сил на позиции отрядов народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, по его словам, "являются официальными формированиями, подчиненными государству, и неотъемлемой частью иракской армии".

4 января один из командиров движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде, еще не менее шести человек пострадали. Абу Таква возглавлял 12-ю бригаду движения, а также являлся сторонником иракского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". 26 декабря Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Правительство Ирака тогда расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.

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