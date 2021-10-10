В Ираке завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

Голосование на досрочных выборах в Совет представителей (парламент) завершилось в воскресенье в Ираке.

Голосование на досрочных выборах в Совет представителей (парламент) завершилось в воскресенье в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) арабской республики на своем сайте, подчеркнув, что необходимость в продлении работы избирательных участков отсутствует.

"Предварительные данные по явке мы оцениваем положительно. К середине дня свои голоса уже отдали более трети избирателей (из порядка 26,9 млн жителей, обладающих правом голоса в 40-миллионном Ираке - ред.)", - заявил глава ЦИК Джалиль Аднан Халаф.

Между тем, по данным иракского телеканала Al Sumaria , к середине первой половины дня в волеизъявлении приняли участие только 19% от общего числа избирателей. Более 70% голосующих имели возможность использовать специальные биометрические карты, направленные на то, чтобы избежать фальсификаций при проведении электоральных процедур.

В МВД Ирака проинформировали, что серьезных инцидентов в течение дня замечено не было, за исключением несчастного случая в восточной провинции Дияла, где охранявший один из избирательных участков военнослужащий "случайно выстрелил из огнестрельного оружия, что привело к гибели одного военного и ранению еще одного солдата". Между тем в ведомстве уточнили, что за различные правонарушения в этот день в арабской республике были задержаны 77 человек. Всего в воскресенье были открыты более 55 тыс. пунктов голосования в 83 специально сформированных округах.

Результаты волеизъявления, как уточнили в ЦИК, будут объявлены в течение 24 часов с момента закрытия избирательных участков, то есть до 18:00 понедельника (19:00 - бакинское время).