В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает курдский телеканал Rudaw со ссылкой на департамент здравоохранения города Сулеймания.

Как сообщает телеканал, жертвой коронавируса стал 70-летний религиозный служащий из Сулеймании в Иракском Курдистане. В настоящий момент неизвестно, посещал ли он накануне Иран.

По словам медиков, состояние заболевшего изначально было нестабильным, он получал интенсивную терапию.

На фоне распространения коронавируса власти Иракского Курдистана предприняли ряд превентивных мер, в том числе закрытие школ и сокращение рабочих часов в госучреждениях. Наряду с этим иракские власти закрыли границы и приостановили воздушное сообщение с Ираном.