В Ираке задержаны около 40 боевиков ИГИЛ

Около 40 боевиков задержаны в ходе масштабной операции иракских сил безопасности против террористической организации ИГИЛ в южной провинции Киркук.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил командующий операциями в Киркуке Али Фреджи.
Он отметил, что в ходе операции было задержано 38 террористов и изъято большое количество оружия.
Было уничтожено 8 бункеров, принадлежащих террористам.
В июне 2014 года террористы ИГИЛ захватили город Мосул, провинции Салахаддин и Аль-Анбар, а также часть провинций Дияла и Киркук.
В течение последующих лет указанные районы были освобождены от боевиков.
Бывший премьер Ирака Хайдар аль-Ибади 9 декабря 2017 года объявил о победе над ИГИЛ.
Несмотря на то, что прошло три года, террористическая организация продолжает атаки на селения в провинциях Киркук, Диялу, Мосул, Салахаддин и Аль-Анбар.