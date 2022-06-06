О нас

В Ираке задержаны около 40 боевиков ИГИЛ

В Ираке задержаны около 40 боевиков ИГИЛ Около 40 боевиков задержаны в ходе масштабной операции иракских сил безопасности против террористической организации ИГИЛ в южной провинции Киркук.
Другие страны
6 июня 2022 г. 07:11
В Ираке задержаны около 40 боевиков ИГИЛ

Около 40 боевиков задержаны в ходе масштабной операции иракских сил безопасности против террористической организации ИГИЛ в южной провинции Киркук.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил командующий операциями в Киркуке Али Фреджи.

Он отметил, что в ходе операции было задержано 38 террористов и изъято большое количество оружия.

Было уничтожено 8 бункеров, принадлежащих террористам.

В июне 2014 года террористы ИГИЛ захватили город Мосул, провинции Салахаддин и Аль-Анбар, а также часть провинций Дияла и Киркук.

В течение последующих лет указанные районы были освобождены от боевиков.

Бывший премьер Ирака Хайдар аль-Ибади 9 декабря 2017 года объявил о победе над ИГИЛ.

Несмотря на то, что прошло три года, террористическая организация продолжает атаки на селения в провинциях Киркук, Диялу, Мосул, Салахаддин и Аль-Анбар.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İraqda xüsusi əməliyyat zamanı İŞİD-in 38 terrorçusu yaxalanıb

Самое важное

Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
4 июня 2022 г. 17:32
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса РИА Новости в Азербайджане
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане
4 июня 2022 г. 15:47
Закир Гасанов провел служебное совещание
Закир Гасанов провел служебное совещание
4 июня 2022 г. 10:48
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi