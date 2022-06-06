В Ираке задержаны около 40 боевиков ИГИЛ

Около 40 боевиков задержаны в ходе масштабной операции иракских сил безопасности против террористической организации ИГИЛ в южной провинции Киркук.

Около 40 боевиков задержаны в ходе масштабной операции иракских сил безопасности против террористической организации ИГИЛ в южной провинции Киркук.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил командующий операциями в Киркуке Али Фреджи.

Он отметил, что в ходе операции было задержано 38 террористов и изъято большое количество оружия.

Было уничтожено 8 бункеров, принадлежащих террористам.

В июне 2014 года террористы ИГИЛ захватили город Мосул, провинции Салахаддин и Аль-Анбар, а также часть провинций Дияла и Киркук.

В течение последующих лет указанные районы были освобождены от боевиков.

Бывший премьер Ирака Хайдар аль-Ибади 9 декабря 2017 года объявил о победе над ИГИЛ.

Несмотря на то, что прошло три года, террористическая организация продолжает атаки на селения в провинциях Киркук, Диялу, Мосул, Салахаддин и Аль-Анбар.