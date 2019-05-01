В Ираке задержан шпион ИГ, причастный к казни 40 человек

Иракская военная разведка объявила о задержании шпиона террористической группировки "Исламское государство", который причастен к казни 40 человек в провинции Найнава на севере страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Отрядам управления военной разведки… удалось задержать одного из шпионов, которые работали на террористические отряды ИГ на левой стороне Мосула", - говорится в заявлении управления военной разведки.

Согласно информации, данный террорист донес о семьях, бежавших от атак ИГ, что привело к задержанию этих семей и казни 40 человек.