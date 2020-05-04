​В Ираке задержали террористов ИГИЛ

На севере Ирака в ходе антитеррористической операции захвачены четыре боевика террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report, об этом агентству "Анадолу" сообщил командующий операциями в Керкуке Саад Харбие.

По его словам, силы безопасности совершили рейд в квартиру в центре города. В ходе рейда задержаны четверо террористов ИГИЛ, а также изъято множество боеприпасов и оружия.

Террористическая организация ИГИЛ в июне 2014 года захватила провинции Мосул, Салахаддин и Аль-Анбар в Ираке, а также часть провинций Дияла и Керкук.

В последующие годы силам безопасности Ирака при поддержке возглавляемой США Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ удалось очистить упомянутые провинции от террористов.