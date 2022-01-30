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В Ираке задержали подозреваемого в причастности к обстрелу аэропорта Багдада

В Ираке задержали подозреваемого в причастности к обстрелу аэропорта Багдада Сотрудники служб безопасности Ирака задержали мужчину, подозреваемого в причастности к атаке на аэропорт Багдада.
Другие страны
30 января 2022 г. 00:14
В Ираке задержали подозреваемого в причастности к обстрелу аэропорта Багдада

Сотрудники служб безопасности Ирака задержали мужчину, подозреваемого в причастности к атаке на аэропорт Багдада.

Как передает Report, об этом сообщил иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По сведениям канала, задержанный проживает в районе Абу-Грейб к западу от Багдада, где ранее была обнаружена пусковая установка, из которой, предположительно, был произведен обстрел аэропорта.

В свою очередь иракский новостной портал Baghdad Al Youm информировал, что в настоящее время следствие пытается установить организацию или группировку, в которых мог состоять задержанный, а также весь круг причастных к обстрелу лиц.

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