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В Ираке задержали 14 человек в связи с пожаром в Эль-Хамдании

В Ираке задержали 14 человек в связи с пожаром в Эль-Хамдании Иракские силы безопасности задержали 14 подозреваемых, которые, согласно данным предварительного расследования, виновны в возникновении пожара в городе Эль-Хамдания (провинция Найнава), в результате которого во время свадебного торжества погибли более ста
Другие страны
28 сентября 2023 г. 01:33
В Ираке задержали 14 человек в связи с пожаром в Эль-Хамдании

Иракские силы безопасности задержали 14 подозреваемых, которые, согласно данным предварительного расследования, виновны в возникновении пожара в городе Эль-Хамдания (провинция Найнава), в результате которого во время свадебного торжества погибли более ста человек.

Как передает Report со ссылкой на Shafaq News, об этом сообщило министерство внутренних дел арабской республики.

"Спецслужбам удалось задержать 14 подозреваемых, в том числе 10 рабочих, владельца зала и еще трех человек, причастных к поджогу фейерверков, приведших к пожару", - приводит заявление ведомства.

Министр внутренних дел Ирака Абдель Амир аш-Шаммари заявил в комментарии порталу, что "результаты расследования этой трагедии будут обнародованы в течение 72 часов и представлены премьер-министру для привлечения к ответственности тех, кто проявил халатность". По его словам, предварительное расследование подтверждает "отсутствие должных мер безопасности в свадебном зале, где на момент возникновения возгорания находилось около 900 человек".

По последним данным источников в силах безопасности провинции Найнава, число погибших превысило 115, более 200 человек пострадали.

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