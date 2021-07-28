В Ираке задержали 14 боевиков ИГ

Сотрудники контртеррористического управления Ирака задержали в различных провинциях страны 14 боевиков террористической группировки "Исламское государство", включая главарей экстремистов.

Сотрудники контртеррористического управления Ирака задержали в различных провинциях страны 14 боевиков террористической группировки "Исламское государство", включая главарей экстремистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель командующего Вооруженными силами республики Яхья Расул.

По его словам, в частности, силовикам удалось поймать одного из лидеров банд ИГ в столичном регионе по прозвищу Абу Муаз. Его арест вывел правоохранительные органы на других членов террористической сети, в доме у которых были обнаружены взрывчатые вещества.

Шестеро радикалов пойманы в провинции Анбар. Кроме того, один боевик, планировавший подрывы высоковольтных линий, задержан в Салах-эд-Дине. Двух главарей местной ячейки террористов силовики поймали в провинции Сулеймания.

Боевики из ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности в стране заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.