В Ираке за связи с ИГИЛ казнят 340 человек

В администрации президента Ирака утвердили порядок казни 340 человек, приговоренных к смерти за совершение терактов и убийства

В администрации президента Ирака утвердили порядок казни 340 человек, приговоренных к смерти за совершение терактов и убийства.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", решение было принято после изучения всех конституционных и правовых аспектов и исчерпания всех средств обжалования.

Источник обратил внимание на то, что казнь этих лиц одобрена после совершенного 21 января в Багдаде теракта, в результате которого погибли 32, ранения получили 110 человек.

Лица, связанные с террористической организацией ИГИЛ, преследуются в Ираке в соответствии со статьей 4 Закона о борьбе с терроризмом, которая предусматривает смертную казнь для "любого, кто фактически совершает террористические акты или участвует в их организации".

Согласно иракской Конституции, для исполнения смертной казни необходимо одобрение президента.

В Багдаде 21 января в результате теракта с участием смертника погибли 32 человек, ранения получили 110.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.