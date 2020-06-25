​В Ираке за сутки выявили 2 473 новых случая коронавируса

Иракские медики зафиксировали рекордно высокие показатели смертности и заражений за сутки с начала эпидемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в четверг зарегистрировано почти 2,5 тысячи новых случаев инфицирования.

"В лабораториях минздрава за сутки зарегистрировано 2 473 случая заражения. Зафиксировано также 107 случаев летального исхода и 1 237 случаев выздоровления", - говорится в заявлении.

C начала июня в Ираке фиксируется устойчивый рост суточных заражений, в среду этот показатель впервые превысил 2 тысячи. Общее число заболевших возросло до 39 139.

Максимальный суточный прирост по-прежнему фиксируется в столице - 627 новых случаев.





